Donna azzannata ad un braccio dal Rottweiler di un vicino

È successo in via dell’Opificio, in zona Debba, a Vicenza. Sull'episodio indagano anche i carabinieri.

Donna azzannata da un Rottweiler in via dell’Opificio, in zona Debba, a Vicenza. La signora di 61 anni ha riportato una ferita a un braccio. Immediato l’allarme, che è scattato poco dopo le 14. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la donna avrebbe avvicinato il cane di un vicino di casa per fotografarne i comportamenti che, forse, non le andavano a genio.

Mentre stava scattando le immagini, il Rottweiler le si sarebbe avventato contro, afferrandole il braccio.

La centrale operativa del Suem 118 ha ricevuto la chiamata e l'ha valutata con un codice di media gravità ma la signora ha rifiutato di ricevere le cure di un'ambulanza, salvo poi farsi accompagnare in ospedale da un'amica per ricevere le cure del caso. La ferita, profonda, non sanguinava.

Verifiche sulla vicenda anche da parte dei carabinieri di Vicenza.