Roberto Bolle and friends all'Arena di Verona già sold out L''etoile dei due mondi' e 10 artisti in scena mercoledì

(ANSA) - VERONA, 17 LUG - Non poteva mancare nel cartellone del Festival numero 100 all'Arena di Verona "Roberto Bolle and Friends", appuntamento che riunisce nella stessa serata già 'sold out' la grande "étoile dei due mondi" e dieci artisti provenienti dalle più prestigiose istituzioni del balletto internazionale. Mercoledì 19 luglio Bolle guiderà sul palcoscenico areniano un cast d'eccezione con Bakhtiyar Adamzhan, Principal Dancer dell'Opera di Astana, William Bracewell, Melissa Hamilton e Yasmine Naghdi, primi ballerini del Royal Ballet di Londra, António Casalinho, primo solista del Bayerisches Staatsballett di Monaco, Madoka Sugai, prima ballerina del Balletto di Amburgo, gli International Guest Artist Toon Lobach e Casia Vengoechea. Dopo la proposta di matrimonio in Arena nel 2022 tornano anche Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni, primi ballerini del Teatro alla Scala. Il cast si completa con Alessandro Quarta nella doppia veste di violino solista e compositore. Quattro le scene di "passo a due" scelte per la serata: Romeo e Giulietta, Il Corsaro, Don Chisciotte e Le Fiamme di Parigi, cui va aggiunta la coreografia di Amedeo Amodio su Carmen di Bizet e la danza moderna e contemporanea, come Infra di Wayne McGregor su musiche di Max Richter, Les Indomptés. Il centesimo Arena di Verona Opera Festival 2023, che si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, è in scena fino al 9 settembre con otto titoli d'opera, quattro serate di gala e un concerto straordinario. (ANSA).