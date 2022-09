Ritrovato morto il chitarrista scomparso da giorni

È di Ivan Dragicevic il corpo ritrovato ieri, venerdì 9 settembre, in una zona boscosa di Montecchio Maggiore. Il cittadino serbo di 39 anni era scomparso da una settimana dalla sua casa di Alte Ceccato.

Il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto ieri, verso le 18.30, in una zona boscosa di Campestrini, una delle aree verdi più vaste di Montecchio Maggiore e che conduce verso le frazioni. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. È stato un escursionista di passaggio a notare il corpo in mezzo alla vegetazione fitta lungo uno dei sentieri più impervi della zona. Stando ai primi accertamenti, il chitarrista 39enne è risultato essere morto da tempo.

Riconosciuto grazie agli abiti

Una circostanza che ha reso difficoltoso il riconoscimento - visto che era in avanzato stato di decomposizione - che è stato effettuato anche grazie agli abiti che indossava al momento della sua scomparsa e che aveva quando ieri pomeriggio è stato ritrovato. Ma le cause della morte, non è escluso un malore, saranno stabilite con molta probabilità dall'autopsia che stabilirà anche il momento esatto del decesso. Un epilogo drammatico che i familiari e gli amici di Dragicevic avevano sperato fino all'ultimo fosse scongiurato.