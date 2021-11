Scoppia la rissa per la fila alle Poste. Pesta un pensionato: «Mi ha rubato il posto»

Aveva messo le mani addosso al rivale dopo una discussione scoppiata all’interno dell’ufficio postale per il posto in fila. Un vicentino di 73 anni è stato condannato per lesioni volontarie e minacce ad un pensionato di 75 anni, finito in ospedale dopo la baruffa all’interno delle Poste centrali in piazza Garibaldi. Il giudice di pace ha inflitto ad Alfonso De Marchi, residente in centro città, 800 euro di multa, e dovrà risarcire, intanto con una provvisionale di 500 euro (il resto dei danni lo quantificherà il tribunale civile), oltre a 1.300 euro di spese legali, Antonio Tonello, pure del centro, che aveva subito traumi guariti in una settimana.

Il movimentato episodio avvenne il 2 maggio di sei anni fa all’interno del salone delle Poste centrali, che avevano sede nel palazzo di piazza Garibaldi; si entrava e ci si metteva in fila, in particolare nei giorni di consegna dell’assegno pensionistico mensile. In quel periodo erano stati attivati i numeretti, che ciascuno ritirava per sapere quando toccava a lui. Quel giorno la fila era lunga, e gli animi si erano surriscaldati. Per fortuna intervenne anche il personale in servizio che riportò la calma.

De Marchi se l’era presa verbalmente anche con altre persone in fila, fino a concentrare la propria attenzione su Tonello. Quest’ultimo era di qualche numero più avanti rispetto all’imputato; il quale però si era risentito perché, a suo dire, la moglie della parte offesa, arrivata in posta prima del marito, aveva preso il bigliettino anche per lui. «Lei mi ha rubato il posto in fila», lo aveva accusato De Marchi. Tonello aveva replicato di non avere fatto nulla di male. Lo scontro verbale era salito di tono, fino a quando De Marchi aveva spintonato con violenza l’altro pensionato, che era caduto per terra sbattendo con la spalla contro un muro. Mentre era sul pavimento, poi, lo aveva colpito con un violento calcio su una gamba. E gli aveva sibilato, in dialetto: «Te copo», condendo la minaccia con alcuni insulti. I due erano stati divisi; era intervenuta la moglie di Tonello, chiamata al telefonino dal marito, e lo aveva accompagnato in ospedale.

Quindi erano state informate le forze dell’ordine, che identificarono De Marchi, che venne denunciato dal rivale. L’imputato contestava con fierezza la ricostruzione sostenendo che i fatti in realtà erano andati in un’altra maniera. E cioè che c’era stata sì la discussione, con Tonello che gli aveva risposto male; e che, indietreggiando, era inciampato, cadendo per terra. Era stato Tonello a scalciarlo, mentre era sul pavimento, e a insultarlo. Ma non aveva sporto querela nei suoi confronti, perché non si era fatto del male. Questa ricostruzione, non confermata dai testimoni, non ha convinto il giudice.