Rissa tra 30 ragazzini in un parco, 15enne ferito. Minacce di morte e spunta un coltello

Ancora una maxi rissa tra minorenni nel Vicentino. Nel tardo pomeriggio di martedì scorso, alla centrale operativa della questura è giunta una segnalazione per una rissa in città che vedeva coinvolti una trentina di giovani in un parco di via della Coltura Camisana. La segnalazione, inoltre, faceva riferimento all’uso di un coltello e di oggetti contundenti.

La rissa in un parco

Le pattuglie della Polizia giunte sul posto, giusto in tempo per evitare che quanto stava accadendo non degenerasse nel dramma, dopo aver individuato una ventina di giovani, tutti minorenni, hanno appurato che, poco prima, alcuni loro coetanei, poi fuggiti, avevano aggredito e minacciato, brandendo un coltello, un ragazzo 15enne.

L'aggressore

L’aggressore, dopo essersi in un primo momento allontanato, è tornato sul posto, alcuni minuti dopo, brandendo un coltello da cucina e, sempre sostenuto dai suoi complici, ha iniziato a minacciare di morte il 15enne. Non contento di quanto aveva appena fatto, sempre con il volto travisato ha urlato minacce di morte anche ad alcuni abitanti della zona che, dalle finestre di casa, dopo aver assistito a quanto stava accadendo aveva intimato ai giovani di smettere, avvisandoli di aver chiamato la Polizia.

La testimonianza del 15enne aggredito

Il ragazzino ha riferito ai poliziotti che, mentre stava giocando a basket con i suoi amici, era stato aggredito da un coetaneo che, nonostante si fosse presentato assieme ad una ventina di amici, cinque dei quali con il volto travisato da passamontagna, era stato in grado di riconoscere. Nell’occasione, il 15enne aggredito riferiva di essere stato colpito con calci e pugni al volto e di aver riportato una ferita alle labbra. È stato quindi condotto al pronto soccorso per farsi medicare.

Le indagini

La Polizia sta indagando per risalire agli aggressori e ricostruire i fatti, compreso il movente che ha spinto gli indagati a compiere questi atti di violenza. «I fatti che si sono verificati al parco di via Coltura Camisana sono stati di una gravità inaccettabile - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. L’immediato intervento degli agenti delle Volanti ha impedito che gli eventi potessero assumere una connotazione ben più tragica. Il fatto che i denunciati per questi fatti odierni fossero già indagati per rapina è significativo di qualcosa che va oltre le situazioni di disagio giovanile. Occorre che tutte le Istituzioni che si occupano a vario titolo di giovani facciano rete per dare una risposta a questo disagio e porre un argine a queste gravissime degenerazioni».