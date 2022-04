Rischia di soffocare durante il pranzo di Pasqua: salvata dai commensali seguendo le istruzioni del 118

Pranzo di Pasqua con salvataggio. È successo alla trattoria Zamboni di Lapio di Arcugnano. Una signora di 80 anni seduta al tavolo con i parenti ha interrotto improvvisamente il gustoso pranzo pasquale a base di risotto, tortelli e costolette d'agnello perché un boccone le era andato di traverso. Non riusciva a deglutire e nemmeno a respirare: ostruzione totale da cibo.

Immediata la chiamata al 118. Con una buona dose di sangue freddo, l'operatore del Suem che ha risposto al telefono ha capito che non c'era tempo da perdere e ha istruito i commensali dell'anziana su come agire. Loro, con coraggio, hanno capito che non c'era spazio per tirarsi indietro e hanno seguito passo per passo le indicazioni dell'esperto operatore. Il risultato di questa brillante collaborazione è stato un salvataggio che ha reso questo giorno di Pasqua difficile da dimenticare. L'anziana ora è fuori pericolo.