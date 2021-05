Ripartono le visite nelle case di riposo. Zaia: «Ordinanza subito efficace in Veneto»

Ripartono le visite nelle case di riposo.

Il ministro della Salute Roberto Speranza: «Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico che hanno lavorato in sintonia con il ministero della Salute per conseguire questo importante risultato. È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli».

L’ingresso nelle Rsa è consentito solo a visitatori che abbiano il cosiddetto «certificato verde», cioè che abbiano completato il ciclo di vaccinazioni, che siano guariti dal covid negli ultimi sei mesi o che abbiamo effettuato un tampone entro le 48 ore.

«Penso che la definitiva riapertura delle Rsa ponga fine a una doppia sofferenza. La sofferenza del Covid, che ha colpito così duramente le nostre comunità e in particolare gli anziani nelle case di riposo. Ma anche la sofferenza di chi è rimasto chiuso per mesi e mesi nelle strutture nell’impossibilità di abbracciare i propri cari, per non parlare del senso di impotenza dei familiari e dei parenti all’esterno». Così il governatore Luca Zaia commenta l’ordinanza del ministro Speranza per la riapertura in sicurezza delle Rsa, che ha annunciato che il Veneto darà esecuzione «pressochè immediata».