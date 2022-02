Rifiuti: traffico illecito tra Friuli e Veneto

(ANSA) - TRIESTE, 08 FEB - La Procura distrettuale antimafia di Trieste ha chiuso recentemente una vasta indagine sul traffico illecito di rifiuti trasferiti senza autorizzazione dal Friuli in Veneto o in alcuni Paesi dell'Est Europa. L'indagine, condotta dai Carabinieri del Noe di Udine e coordinata dal pm Federico Frezza, si è incentrata intorno a un'azienda di Maniago (Pordenone) e altre ad essa collegate. Nel corso dell'attività investigativa, gli inquirenti avrebbero rilevato diverse irregolarità nella gestione dei rifiuti nell'arco di 4 annualità, tra il 2017 e il 2020. In particolare vengono contestati, da un lato, il trattamento del compost con cui sarebbero stati irrorati i campi prima del decorso del termine di legge di 70 giorni dalla raccolta; dall'altro la raccolta di ingenti quantitativi di rifiuti urbani smaltiti fuori regione. Gli indagati hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La parola è passata ora alle difese che possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati per chiarire la propria posizione. (ANSA).