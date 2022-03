Rifiuti abbandonati in aree sosta autostrade,partono diffide

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAR - Sono partite le prime diffide in Veneto - nei casi più gravi anche le denunce penali - per i 'furbetti' dei rifiuti in autostrada, ovvero gli automobilisti che abbandonano nelle aree di sosta immondizie di qualunque genere, anche pericoloso. Un fenomeno in calo lungo la rete regionale, anche per l'effetto deterrenza dovuto alle nuove telecamere di piazzola,. Nel 2021, grazie a questa attività di video-controllo, l'abbandono di rifiuti assimilabili agli urbani è risultato in diminuzione: sono 112.580 i chilogrammi di materiali abbandonati e recuperati in piazzola, di cui circa la metà proveniente da conferimenti illeciti, perché di natura chiaramente domestica.. Il fenomeno però persiste e per questo Concessioni Autostradali Venete (Cav) ha deciso di passare ai fatti, inviando ai responsabili le prime diffide, nel caso di recidività anche l'informazione alle autorità competenti, mentre per i casi più gravi, come l'abbandono di rifiuti pericolosi, si procederà direttamente con la denuncia penale, come previsto dalla normativa in materia. Le telecamere mobili contro il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti sono posizionate, a rotazione, sulle piazzole lungo la A57-Tangenziale di Mestre, la A4 Padova-Venezia e il Passante di Mestre. (ANSA).