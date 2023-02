Resti umani Marghera, confronto con dna Isabella Noventa

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - Il dna che verrà ricavato dallo scheletro di donna rinvenuto casualmente lunedì scorso tra i cespugli a Marghera sarà confrontato anche con quello di Isabella Noventa, l'impiegata padovana uccisa 7 anni fa, il cui corpo non è mai stato trovato. Serviranno alcune settimane prima che il patrimonio genetico dei resti umani - un teschio e alcune ossa - sia disponibile per essere comparato con il dna della padovana sparita nel nulla. Secondo fonti qualificate, sarebbero tuttavia minime le possibilità che lo scheletro possa essere quello di Isabella. Per l'omicidio stanno scontando 30 anni di carcere i fratelli Freddy e Debora Sorgato. (ANSA).