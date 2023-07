Recuperata dai Carabinieri un'anfora attica Restituita al Museo Archeologico Nazionale di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Un'anfora attica a figure nere, databile attorno al 500 a.C. e attribuibile al Gruppo di Leagros è stata restituita al Museo Archeologico Nazionale di Venezia, alla presenza del Direttore regionale Musei del Veneto, Daniele Ferrara, dal Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, Emanuele Meleleo. Con la denominazione Gruppo di Leagros si fa convenzionalmente riferimento, nelle Scienze Archeologiche, a un insieme di ceramografi attivi ad Atene, tra il 525 e il 500 a.C.. Questi artigiani erano specializzati nella tecnica a figure nere, della quale rappresentano l'ultimo grande momento, prima del definitivo sorpasso da parte della tecnica a figure rosse. A parte un unicum in Turchia, tutti i ritrovamenti delle anfore del Gruppo di Leagros ricadono in primis in Italia, soprattutto nell'antica Etruria (luogo di destinazione commerciale), poi in Grecia, in particolar modo in Attica. L'anfora è stata sequestrata nel settembre 2022 dai Carabinieri di Venezia, nell'ambito dell'operazione internazionale di polizia Pandora VII, e a seguito di una richiesta per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, presentata dal possessore. Nella ricostruzione a ritroso della storia dell'opera, è emerso che l'anfora era stata acquistata dall'ultimo detentore nel 2016 in un'asta londinese. Precedentemente apparteneva a una collezione privata belga, che nel 1935 fu data in deposito al Museo Reale di Arte e Storia di Bruxelles. (ANSA).