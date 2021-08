Recovery: Letta, occasione per dare centralità a montagna

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Io credo che il Pnrr, questo grandissimo disegno dell'Italia del futuro, con tutti i soldi che ci arrivano dall'Ue, è l'occasione giusta per dare centralità a montagna, ai piccoli Comuni e alle aree interne. La disattenzione ai temi della montagna e delle aree di confine oggi può trovare un punto di svolta". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine della pre-agorà di Belluno. Sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per Letta "la consapevolezza eco-ambientale sulla sostenibilità è cresciuta in modo esponenziale, negli ultimi 3 anni ancor più. Noi dobbiamo pensare quelle Olimpiadi con una eco-compatibilità moltiplicata. E' tutta una questione di crescita e transizione. Altrimenti saranno sfasate rispetto alla mentalità del 2016 sempre più spinta sulla sostenibilità". (ANSA).