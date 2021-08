Reazioni avverse ai vaccini, mercoledì i numeri. Rosi: «Ricoverati, solo il 7% con le due dosi»

Il presidente della Regione, Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile, per tutti gli aggiornamenti sulla situazione Covid in Veneto. La diretta, come di consueto, sul GdV. Intervengono l'assessore alla Salute regionale, Manuela Lanzarin, e il dott. Paolo Rosi, responsabile della coordinamento delle terapie intensive venete.

LA DIRETTA

TERAPIE INTENSIVE: IL PUNTO DEL DOTT. ROSI

«Questo è un momento delicato. Le 50 persone ricoverate in intensiva è una soglia limite, oltre scatta la seconda fase dell'emergenza. Se i contagi continueranno come negli ultimi 15 giorni supereremo il livello di allarme. Se, invece, va come negli ultimi due giorni restiamo al di sotto».

Dei 52 ricoverati in terapia intensiva 32 sono intubati o ventilati, 3 sono in condizioni molto critiche: due a Mestre e uno a Vicenza. «L'aumento dei ricoveri è un po' più alto negli ospedali di Verona e Padova. «Stiamo ricoverando nelle intensive soprattutto non vaccinati. La protezione che dà il vaccino è quasi totale. Facendo una proporzione, se i cittadini fossero tutti vaccinati, oggi avremmo 7 persone in terapia intensiva e non 52». «Ed è cambiata anche la fascia dell'età: prima il 70% aveva oltre 70 anni, oggi il 58% ha meno di 50 anni. E solo il 7% ha avuto le due dosi di vaccino. Ci sono stati anche giovani ricoverati gravi».

Un solo cittadino straniero (rumeno) è ricoverato. I morti dal primo maggio sono 53, di cui solo 3 avevano completato il ciclo vaccinale».

Aggiunge Rosi: «Non è vero che non ci siano state le terapie domiciliari. Abbiamo ricoverato quelli che avevano una saturazione per cui non riuscivano respirare a casa, sotto il 92%».

CLICCA PER SCARICARE I DATI DEL MONITORAGGIO RICOVERI

VACCINAZIONI

In Veneto nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 9.270 persone. Il 93,3% delle dosi a disposizione sono state utilizzate. Il 58,9% della popolazione residente in Veneto, pari a 2.855.820 persone, ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid, mentre il 68,3% (3.315.883 residenti) ha ricevuto almeno una dose. «Stiamo andando avanti: dai 12 ai 25 anni e oltre i 60 anni non serve la prenotazione per ricevere il vaccino. Tutti gli altri devono prenotarsi. Noi Veneto come Lombardia e Lazio siamo ritenuti a rischio basso».

«Non sono qui a difendere i vaccini - ha aggiunto a - noi siamo qui a difendere la verità, la vaccinazione è una facoltà dei cittadini, è una libertà». il presidente Zaia non ha nascosto la

possibilità di rischi ma li ha considerati come marginali.

«Se non avessimo vaccinato, oggi la situazione sarebbe devastante. La verità è che senza il vaccino saremmo al collasso negli ospedali. Quella al Coronavirus è una sfida di comunità», così il presidente della Regione Veneto» ha aggiunto Zaia.

REAZIONI AVVERSE

«Mercoledì daremo i numeri veri sulle reazioni avverse. Un esempio? La pericardite 12 casi su 1 milione. Se leggete il bugiardino di qualche altro farmaco non lo prendete più».

OBBLIGO VACCINALE

«Non stiamo discutendo di obbligo vaccinale a livello di Regioni, nessuno ci ha mai proposto questo tema. In Veneto ci stiamo avvicinando all'80% di vaccinati. «Oggi siamo in un contesto di volontarietà. Siamo quasi al 78% di veneti vaccinati, la speranza è di arrivare all’80% ad ottobre. Con l’apertura delle scuole ci sarà un ritorno di fiamma».

«Sulle vaccinazioni l'informazione pubblica e istituzionale, fatta con degli scienziati, è mancata. C'è chi non si vuole vaccinare solo per paura non per questioni ideologiche». Lo ha detto il governatore del Veneto. «Non è possibile che si legga che per i ragazzi il rischio è zero; è quasi zero perchè noi abbiamo alcuni casi di ospedalizzazione di giovani. E non è possibile che si legga che abbiamo gli ospedali intasati da persone malate per il vaccino». Per Zaia «C’è una serie di fake news che non aiuta la gente».

«Io mi sono vaccinato. Non mi sono divertito ma l’ho fatto per proteggere la mia salute ma anche per la comunità», ha concluso.



TERZA DOSE

«L'Oms dice che prima di parlare di terza dose bisogna pensare ai Paesi che non ne hanno ricevuto neppure una. È fondamentale che tutto il mondo possa avere accesso ai vaccini, è una questione etica. Ma va presa una decisione chiara»

SCUOLE SENTINELLA

«L'esperienza delle scuole-sentinella del Veneto verrà adottata a livello nazionale. Abbiamo acquistato un milione di test per le scuole». «Nei mezzi di trasporto pubblico scolastico il limite di capienza sarà all'80%» spiega Zaia.

I DATI

I nuovi positivi di oggi sono 331 (in totale sono 12.839), secondo i dati di Azienda Veneto. I ricoverati nella regione sono attualmente 269 (-1), 216 (-1) in area non critica e 52 (0) in intensiva. I decessi restano invariati a quota 11.666. I dimessi dagli ospedali sono complessivamente 22.753. I guariti sono 449.794. «Contro il Covid le terapie domiciliari funzionano» spiega Luca Zaia.