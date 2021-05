Pistola puntata e fuga in moto: rappresentante rapinato di 150mila euro in lingotti d'oro

Erano in due. Lo hanno pedinato in sella a una moto e raggiunto nel parcheggio del cimitero in strada di Casale, a Vicenza, dove gli hanno puntato contro una pistola e rubato una valigia con dentro 3 chilogrammi d’oro che valgono circa 150 mila euro. I detective della squadra mobile sono sulle tracce dei rapinatori che, giovedì pomeriggio, hanno derubato un agente di commercio vicentino che lavora per un'azienda di Modena.

I poliziotti hanno raccolto la testimonianza della vittima. Quest’ultima avrebbe riferito di non aver visto in faccia i delinquenti perché indossavano entrambi un casco integrale con la visiera abbassata. Il rappresentante potrebbe però aver colto alcuni dettagli utili per risalire alla marca e al modello della motocicletta, forse addirittura qualche numero della targa. Informazioni che potrebbero indirizzare le indagini della questura in una direzione precisa.

Considerando il modus operandi utilizzato dai delinquenti, gli investigatori sospettano che il colpo sia stato messo a segno da una coppia di professionisti.