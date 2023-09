Rapina choc in pieno centro storico a Vicenza: titolare sorprende i banditi e viene picchiato

Sergio Sorarù, titolare dello storico locale in piazzetta Palladio, è stato aggredito da due individui che stavano facendo razzia di bottiglie e cibo

terrore in centro

Furto degenerato in rapina nelle prime ore di questa mattina, martedì 19 settembre, alla pasticceria Sorarù di piazzetta Palladio, in pieno centro a Vicenza.

Quando il proprietario Sergio Sorarù è arrivato in bottega, tra le 4.45 e le 5 di stamattina ha trovato nel locale due individui stranieri che stavano facendo man bassa di bottiglie di alcolici e cibo. I due, probabilmente alterati dall'alcol, per darsi alla fuga hanno aggredito il pasticcere, gli hanno sbattuto ripetutamente la testa contro il muro e gli hanno morsicato l'avambraccio causandogli ferite guaribili in cinque giorni circa.

Bocche cucite dalla questura: gli inquirenti stanno sentendo numerose testimonianze e vagliando le riprese degli impianti della videosorveglianza per risalire ai responsabili.