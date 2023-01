Rapina in pieno centro: assalto alla gioielleria, poi lo schianto in auto e la fuga

Colpo di due banditi alla "Estelle Oro" in via Da Ponte, a Bassano. Ferito il titolare

Una gioielleria, la "Estelle oro" di via Da Ponte, rapinata in pieno centro storico a Bassano, con bottino del valore di almeno 200 mila euro; un'auto rubata poco prima e poi braccata dalle forze dell'ordine fino a causare un incidente, con gli occupanti che sono scesi e hanno fatto perdere le loro tracce nella zona di prato Santa Caterina. Sono questi i due allarmanti episodi che hanno sparso la paura nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 3 gennaio). Sui fatti, che potrebbero anche essere non collegati tra loro, indagano i carabinieri della Compagnia di Bassano e gli agenti della polizia locale.

Il titolare della gioielleria, Ivan Gasparotto, è stato spintonato dai rapinatori e ha riportato una ferita alla testa, guaribile in pochi giorni. «Prima di rilasciare dichiarazioni devo parlare con le forze dell'ordine - ha detto ieri subito dopo la rapina -. Poi dovrò andare in ospedale a farmi medicare. Sono ancora sconvolto». Per le indagini, fondamentali saranno le immagini delle telecamere di video-sorveglianza installate in tutto il centro storico e negli accessi alla città.

La rapina in centro a Bassano

Erano circa le 18.30 quando un uomo e una donna, con il volto parzialmente coperto da mascherina anti-Covid e berretto, sono entrati in azione nella gioielleria "Estelle Oro", a due passi da piazza Garibaldi. Stando a una prima e ancora sommaria ricostruzione, pare che la coppia fosse entrata anche precedentemente, dichiarando di voler acquistare alcuni preziosi. In un secondo momento sarebbe entrata solo la donna, chiedendo di vedere alcuni gioielli di pregio.

Il titolare ha raccontato agli inquirenti di avere aperto la cassaforte ed estratto un rotolo di gioielli, che ha appoggiato sul bancone. A quel punto avrebbe fatto irruzione nel negozio il complice della donna, che ha minacciato il proprietario e lo ha spintonato con forza fino a fargli sbattere la testa contro un mobile. La coppia poi avrebbe fatto man bassa nella cassaforte lasciata aperta: in pochi secondi hanno arraffato cinque rotoli di velluto contenenti gioielli e sono fuggiti. Ivan Gasparotto ha chiamato il 112. I carabinieri della Compagnia di Bassano sono intervenuti sul posto in pochi minuti.

Dopo il colpo, lo schianto con l'auto rubata

Tre ore prima, intorno alle 15.30, nel parcheggio di Prato Santa Caterina, ignoti hanno rubato una Lancia Y 10 in sosta. Il proprietario, poco dopo, ha denunciato l'accaduto alla polizia locale. Alle 18.50, quindi immediatamente dopo la rapina di via Da Ponte, l'utilitaria è stata intercettata dagli agenti in via San Bonaventura, sempre nei pressi di Parco Ragazzi del '99. I ladri a bordo hanno tentato una svolta contromano, andando a schiantarsi contro una Mini che procedeva nel senso opposto di marcia. Dopo lo schianto i due malviventi hanno abbandonato la vettura rubata dandosi alla fuga verso il parco e facendo perdere le loro tracce.

All'incidente ha assistito un testimone, che avrebbe comunicato agli agenti di aver visto due uomini fuggire. Questo dato pare non collegare direttamente la rapina al furto dell'auto, ma è anche possibile che invece ci sia un nesso, visti gli orari e l'oscurità che potrebbe aver reso poco distinguibili i fuggitivi. Così come è parimenti possibile che vi fosse un terzo complice. Nelle prossime ore sarà fatta maggiore chiarezza sui molti punti interrogativi di un pomeriggio bassanese davvero incandescente.

I precedenti

Nel 2003 proprio la gioielleria "Estelle oro" era stata vittima di un furto dalle modalità simili ad opera di nomadi che avevano fatto razzie in diversi negozi di preziosi di Cortina e del Bassanese. È invece dell'ottobre 2019 la precedente impresa criminosa in via Da Ponte: un clamoroso tentativo di spaccata notturna al negozio "Cenere GB".