Bandito «gentiluomo» si pente e restituisce la refurtiva. Il biglietto: «Scusami, ho perso il lavoro»

Una busta attaccata sul vetro dell’ingresso secondario in via Matteotti, la stessa porta da cui lunedì mattina è entrato un criminale a volto coperto e pistola alla mano. All’interno, un biglietto di scuse e il bottino in contanti. Quattro giorni dopo la rapina a mano armata avvenuta nell’edicola del centro di Chiuppano, nel Vicentino, il malvivente è tornato sui suoi passi per chiedere perdono e restituire il maltolto al proprietario dell’esercizio commerciale di via Roma, Francesco Rando. È stato proprio il titolare dell’attività a trovare il messaggio l’altra mattina.

Biglietto e refurtiva trovati dallo stesso titolare

«L’ho notato all’apertura, fissato con il nastro adesivo sulla porta», racconta il negoziante di 49 anni residente in paese. «La prima reazione è stata di ulteriore paura: temevo si trattasse di una minaccia. Poi mi sono accorto delle scritte “Scusa Rando” e “Perdono”, all’esterno della busta». Dentro, il bottino di circa 200 euro rubato a inizio settimana e un foglio.

«L’autore ha cercato di giustificare il suo gesto con la perdita del lavoro e le gravi condizioni di salute in cui verserebbe il padre. Scusandosi, ha infine chiesto di ritirare la denuncia presentata alle forze dell’ordine. Azione che non è attuabile, anche volendo, considerato che si tratta di un reato», aggiunge Rando. «La grafia, alcuni errori grammaticali, il fatto che abbia commesso la rapina di lunedì mattina, ad appena mezz’ora dall’apertura, e che ora si sia pentito, sono tutti aspetti che avvalorano le mie ipotesi iniziali. Penso che il responsabile sia una persona in difficoltà, uno sbandato. Forse qualcuno della zona che avrei potuto riconoscere: probabilmente per questa ragione si è presentato con un passamontagna in testa, vestito di nero e non ha pronunciato una parola. Oltre all’altezza, circa un metro e ottanta centimetri, non ho notato altri dettagli del suo aspetto fisico che possano contribuire all’identificazione».

II bandito si era presentato con passamontagna e pistola

Il chiuppanese sta ancora metabolizzando il terrore provato quando si è ritrovato davanti alla canna dell’arma da fuoco, puntata contro a meno di due metri di distanza. Il bandito aveva atteso che l’edicolante fosse solo per poi accedere, verso le 7, dall’ingresso secondario. Minacciandolo con una pistola - non è ancora chiaro se autentica o una riproduzione – aveva intimato di consegnare l’incasso. «È rimasto completamente in silenzio, facendo intendere le sue intenzioni con un cenno del braccio. Svuotata la cassa, che conteneva pochi contanti, ha fatto capire di volerne ancora. Fortunatamente mi sono ricordato dell’incasso delle prevendite di uno spettacolo che si svolgerà in paese nei prossimi giorni». Intascate le banconote, il rapinatore si era dileguato, fuggendo a piedi per via Matteotti, diretto verso l’incrocio con via Piovene.

Accertamenti su filmati e biglietto

Superato lo choc iniziale, Rando aveva subito contattato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri. I militari della compagnia di Thiene avevano raggiunto l’attività, effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per individuare il bandito, tuttora in corso. Il sospettato, infatti, potrebbe essere stato immortalato dal sistema di videosorveglianza comunale le cui immagini ora sono al vaglio degli investigatori. L’Arma, inoltre, sta eseguendo degli accertamenti sulla lettera recapitata venerdì mattina. «La richiesta di perdono e la restituzione del maltolto mi hanno lasciato stupito. È sicuramente un epilogo anomalo per una rapina, forse dettato da una condizione di necessità. Non so se si tratti veramente di una persona in difficoltà o se sia solo un tentativo di rimediare, ora che si sente braccato. In ogni caso – conclude - penso che da parte sua ci sia stato un pentimento».