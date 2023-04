Crolla una scala sui fedeli in moschea: sei persone ferite

È accaduto questa mattina in via Vecchia Ferriera durante le celebrazioni per la fine del Ramadan

AGGIORNAMENTO ORE 13.45

È di sei feriti - tre con un codice di media gravità e tre lievi - il bilancio definitivo dell'incidente avvenuto questa mattina alla moschea di via Vecchia Ferriera, a Vicenza, dove è crollata una scala interna.

Sul luogo sono intervenuti il personale del Suem, i vigili del fuoco, la polizia di Stato, la polizia locale e la Digos. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire alle cause ed accertare eventuali responsabilità.

***

ORE 11.20 - Poco dopo le 7.30 di oggi, venerdì 21 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vecchia Ferriera a Vicenza all'interno del centro culturale islamico per il crollo di una scala interna: cinque i feriti. Il centro è adibito a luogo di culto ed era pieno con la presenza di diverse centinaia di persone per i festeggiamenti del primo giorno dopo la fine del Ramadan avvenuto ieri.

Durante il deflusso una delle due scale semicircolari di metallo si è piegata a metà nel punto di giuntura, facendo precipitare a terra le persone che vi erano sopra. i vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza, hanno fatto evacuare del tutto la struttura, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem accorsi con più ambulanze e l’automedica.

I cinque feriti, di cui uno in codice giallo, sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale. i tecnici dei vigili del fuoco presenti sul posto con più funzionari guidati dall’ing. Leonardo Rubello stanno eseguendo un sopralluogo per determinare le cause dell’incidente. Sul posto la polizia di stato e quella locale e la Digos. L'intervento è ancora in corso.

***

ORE 10.30 - Il bilancio attuale dei feriti del crollo della scala in acciaio nella moschea di via Vecchia Ferriera è di 2 feriti di media gravita e due feriti lievi. Altri fedeli si sarebbero però recati autonomamente in ospedale per accertamenti dopo essere stati coinvolti dal crollo della struttura durante le preghiere.

***

ORE 8.30 - Incidente questa mattina nella moschea di via Vecchia Ferriera dove i fedeli musulmani si erano ritrovati per celebrare la fine del Ramadan. Secondo quanto riferito, una scala di acciaio è crollata sulle persone che stavano pregando. Il bilancio provvisorio parla di alcuni feriti: quattro di loro sono in codice giallo, gli altri lievi. Sul luogo dell'incidente ci sono i sanitari del Suem e i Vigili del Fuoco e anche la Digos. Da una prima ricostruzione la scala sarebbe crollata a causa del sovraffollamento e non avrebbe retto il peso. Le indagini sono ancora in corso.