Ragazzo di 22 anni accoltellato nel piazzale della Fiera di Vicenza

Un giovane di 22 anni, di Padova, è ricoverato in condizioni gravi ma non in pericolo di vita all’ospedale di Vicenza dopo essere stato colpito con almeno una coltellata al torace, intorno alle 6 di oggi, nel piazzale della zona Fiera di Vicenza Ovest, a pochi metri da un noto locale di lap dance.

Tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto, su cui sta svolgendo indagini la Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, due gruppi di giovani sarebbero usciti dal locale e all’esterno ci sarebbe stata una discussione poi degradata, stando ai primi riscontri, anche a causa dell’abuso di alcol e forse nata qualche ora prima.

Secondo quanto riferito dalla vittima, gli assalitori, uno di loro armato di coltello, sarebbero dei soldati americani, anche se su questo aspetto si stanno svolgendo approfondimenti investigativi anche grazie ai carabinieri della Setaf. A chiamare i soccorsi gli amici del 22enne.