Ragazzino si amputa due dita mentre aiuta il papà a tagliare la legna

L'incidente è accaduto in mattinata a Valli del Pasubio

È bastato un attimo, un momento di disattenzione del padre che stavano tagliando la legna con il figlio accanto. Fatto sta che un ragazzino di 13 anni, di Valli del Pasubio, si è amputato due dita della mano.

Secondo una prima ricostruzione, erano le 10.30, quando il papà, impegnato nel tagliare la legna, ha dovuto soccorrere il figlio 13enne che era lì intorno, forse per dare una mano. Una manovra incauta e la lama ha amputato le due dita del ragazzino.

Il padre ha subito dato l'allarme, tentando di bloccare l'emorragia. Sul posto e intervenuto l'elisoccorso di Verona per il trasporto in un centro ospedaliero specializzato, dove il 13enne è stato ricoverato e portato d'urgenza in sala operatoria. Qui un'equipe medica sta tentando, con un'operazione chirurgica, di riattaccare le dita al ragazzo.