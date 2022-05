Ragazzino cade da bici, manubrio gli infilza la coscia

(ANSA) - PADOVA, 12 MAG - Cadendo con la bici si è infilzato il manubrio nella coscia: è accaduto ad un ragazzino nel primo pomeriggio di oggi a Saonara. I pompieri, accorsi da Padova su richiesta del personale sanitario, hanno smontato il manubrio che è stato assicurato con delle bende alla coscia del ferito. Il ragazzino è stato cosi trasportato in ambulanza in pronto soccorso per la rimozione del manubrio dal quadricipite. (ANSA).