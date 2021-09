Ragazza di 21 anni assassinata, il killer è in fuga. È il secondo femminicidio in cinque giorni

AGGIORNAMENTO:

Si chiamava Alessandra Zorzin, aveva 21 anni e faceva la parrucchiera, la giovane uccisa oggi a Montecchio Maggiore da un uomo che è poi fuggito. Con il marito viveva nella località vicentina da un anno e mezzo. Secondo quanto appurato dai Carabinieri, la ragazza aveva conosciuto da poco il sospettato, un 40enne. I vicini di casa lo hanno visto parcheggiare stamane nel piazzale dell’abitazione della giovane e poi fuggire.

È affidata al momento al racconto dei vicini di casa la ricostruzione dell’omicidio di Alessandra Zorzin, uccisa da un uomo che conosceva e che aveva fatto entrare in casa, con un colpo di pistola al volto. Al momento dell’omicidio la vittima era sola a casa. È la stessa Alessandra ad aprire la porta all’assassino, un uomo, secondo quanto trapelato da fonti investigative, di una quarantina d’anni che ha una pistola per ragioni di lavoro (l’ipotesi è che sia una guardia giurata) e risiede nel padovano. La stessa persona che più e più volte era stata vista entrare in casa. All’improvviso tra i due scoppia un litigio, i vicini sentono prima delle urla e poi un rumore secco che li insospettisce. Mentre l’uomo si allontana sulla sua auto, si tenta più volte di suonare il campanello. Ma Alessandra non risponde. A quel punto i vicini si decidono a chiamare il marito, che sta pranzando a casa dei genitori, e che si precipita, chiavi in mano, nell’abitazione. È lui a trovare la moglie distesa sul letto, ormai morta.

Alessandra «Ale» Zorzin adorava la sua bambina di due anni e ne postava ogni giorno foto diverse. È quanto rivela il suo profilo Facebook che si apre, in copertina, aggiornata solo tre giorni fa, proprio con la foto della figlioletta. Una bimba bellissima, bionda e sorridente che la nonna chiama affettuosamente «la mia piccola donna». Solo una immagine recente ritrae assieme madre e figlia: Alessandra è al volante della sua auto e la figlia è seduta sul seggiolino nella parte posteriore della vettura.

Un altro femminicidio nel Vicentino. A cinque giorni dal delitto di Noventa Vicentina una giovane donna è stata uccisa a Montecchio Maggiore, nella frazione di Valdimolino. Sembra, anche in questo caso, a colpi di pistola. La vittima è ragazza di 21 anni. È in corso la caccia all'uomo: il killer è in fuga.

A scoprire il cadavere nel primo pomeriggio, secondo quanto si è appreso, è stato il marito. Il delitto potrebbe risalire ad ora di pranzo.