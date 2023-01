Pullman si ribalta in autostrada, chiuso l'allacciamento fra A4 e A13

Un pullman si è ribaltato in un incidente avvenuto intorno alle 13 sull’autostrada A13 Bologna- Padova, nei pressi dell’allacciamento con la A4 Padova-Venezia, in direzione del capoluogo euganeo. Sono in corso le operazioni di assistenza ai passeggeri da parte del personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, intervenuto assieme ai soccorsi sanitari e meccanici, ai vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia stradale. Al momento il traffico è bloccato e si registrano 2 chilometri di coda in direzione Padova. Alle vetture dirette verso Padova si consiglia di uscire a Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 alla stazione di Padova Est.

I passeggeri del mezzo, tutti cittadini romeni, sono in gran parte illesi tranne due persone, ferite, che sono state trasportate in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con squadre da Padova, Mira (Venezia) e Venezia, coordinate dal comandante di Padova, Cristiano Cusin.