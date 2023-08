Protesta in carcere a Verona, detenuti danno fuoco a materassi Sinsacato Sappe, tensioni e criticità sono costanti

(ANSA) - VERONA, 22 AGO - Una protesta che ha portato alcuni detenuti a dar fuoco ad alcune dotazioni delle celle è scattata ieri sera nel carcere di Verona Montorio. Ne da' notizia il sindacato degli agenti carcerari Sappe, secondo il quale la situazione è comunque rimasta sotto controllo. La protesta, riferisce Giovanni Vona, segretario di Sappe Triveneto, è avvenuta all'interno della seconda sezione del penitenziario, dove vi sono i detenuti che scontano l'isolamento. "Alcuni di loro - dice Vona - hanno incendiato e allagato la sezione, senza creare danni al personale. Sono stati momenti di tensione, gestiti comunque al meglio dal personale in servizio di Polizia Penitenziaria". Per Verona la situazione, sottolinea Vona, "purtroppo non è diversa dagli altri istituti penitenziari. Anche qui, aggressioni in continuazione. Nessun segnale da parte della direzione e comandante. Una delle cose che dovrebbe fare seriamente riflettere è l'alto numero di assenze per malattia da parte del personale". (ANSA).