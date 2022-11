Proposta Lega per dialetto veneto in scuole e tv della Regione

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Dialetto veneto nelle scuole della Regione, fino dalla materna e la possibilità per l'ente territoriale di "sottoscrivere accordi con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive locali, anche a tal fine appositamente costituite, per la promozione di trasmissioni giornalistiche e di programmi generali in lingua minoritaria". E' quanto prevede una proposta di legge a prima firma di Massimo Bitonci e presentata il 13 ottobre alla Camera. (ANSA).