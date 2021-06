Zaia: «Pronti per la terza dose di vaccino»

Un anno e mezzo di conferenze stampa, con numeri, appelli, raccomandazioni, un appuntamento quotidiano, un punto di riferimento nella bufera della pandemia, seguitissimo anche dall’estero per avere tutti gli aggiornamenti dal Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia termina la fatica quotidiana dalla sede della Protezione civile di Marghera ma proprio il fatto che l’emergenza covid stia fortunatamente arretrando e si spera per sempre, restituisce nuovo spazio ad altri temi, come la politica, le grandi scelte per il Veneto, le grandi opere lo sviluppo degli enti economici. Di tutto questo il presidente ha parlato a Diretta Verona di Telearena con il direttore Mario Puliero e Giovanni Salvatori e in questa intervista.

Presidente, stop al punto stampa covid da Marghera: è davvero finita?

Spero vivamente che non sia più necessario, ogni tanto faremo un punto Covid di aggiornamento. Abbiamo approvato un piano per l’estate che prevede 30 mila tamponi al giorno suddivisi per Ulss per continuare a monitorare la situazione ed eventualmente sequenziare il dna del virus. Non dobbiamo abbassare la guardia, da lunedì si potrà fare a meno della mascherina all’aperto e quindi si dovrà fare conto sulla responsabilità e la prudenza di ciascuno di noi. La mascherina si deve sempre avere a portata di mano per indossarla negli ambienti chiusi, sul bus, negli uffici, in caso di assembramenti come nei concerti e così via. La mascherina resterà con noi, è il nostro ombrello: se piove si apre, se c’è il sole si tiene chiuso.

E le Ulss dove devono andare a fare i tamponi?

Se fossi il responsabile di una Ulss, guarderei innanzi tutto il calendario delle sagre, guarderei le piazze principali come piazza Bra per proporre tamponi volontari, andrei a monitorare il personale dei supermercati, farei gli accordi con le discoteche, andrei tra i turisti del Garda, insomma dove ci può essere affollamento.

In Inghilterra per gli Europei 60 mila persone a Wembley: cosa può accadere? Draghi ha ragione a proporre la finale in Italia? Al Bentegodi magari...

Io sono per la soluzione italiana, se poi riuscissimo ad avere una soluzione veneta ancora meglio e il Bentegodi assolutamente sì. Al di là delle battute, anch’io ritengo che non sia prudente in presenza della variante Delta pensare di mettere 60mila persone a Wembley. Può essere un detonatore.

Nel prossimo futuro, quali sono le previsioni per le vaccinazioni?

A luglio avremo una disponibilità di vaccini dimezzata rispetto a giugno. Non è vero che ne arrivano di più, anzi c’è uno scarto che ci mette non poco in difficoltà. Ci fossero arrivate le quantità promesse, potremmo fare già il giro di boa ad agosto. Se passo da 334mila Pfizer alla settimana a 160mila, la riduzione è del 44 per cento. Speriamo di non dover posticipare chi è già prenotato. Quindi, per ora non riusciamo ad aprire nuovi posti in agenda per ulteriori prenotazioni perché non prevediamo di avere più vaccini, per cui i ragazzi faranno ancora fatica a prenotare.

Si parla di una terza dose in autunno. Siamo pronti?

Abbiamo 60 centri vaccinali, 1.600 persone schierate, capacità di somministrare tra 80 e 100mila dosi al giorno, abbiamo a bordo i medici di base e le farmacie. Le difficoltà sono la fornitura di vaccini e la gestione dei vaccini. Serve un network diffuso, pensiamo che l’antinfluenzale vale 1,3 milioni di vaccini, ma il covid oltre 4 milioni e non sarà facile farne così tanti in poco tempo. Tutti dovranno essere schierati e fare squadra in sinergia. Sarà un network territoriale con qualche grande hub vaccinale.

Presidente, questa pandemia dal punto di vista sanitario che cosa ci ha insegnato sul fronte sanitario? Se lei dovesse fare un nuovo piano regionale che cosa dovrebbe cambiare?

Penso che i nostri modelli debbano essere assolutamente modificati. Guardiamo come venivano progettati gli ospedali dieci, quindici anni fa: erano concepiti come un grande centro di happening, con il parrucchiere, l’edicola, i negozi, il fiorista ma questo modello non va più bene. Oggi abbiamo capito che l’ospedale va messo in sicurezza, che i transiti devono essere garantiti alle persone malate o che devono fare le visite ai parenti. E’ un luogo delicato. E dall’altra parte guai se non ci fosse la medicina territoriale. Certo, tutti possiamo e dobbiamo migliorare, per questo dobbiamo approfittare del Recovery fund per la sanità creando una rete territoriale perché questo virus è stato uno stress test, un cataclisma.

A proposito di Recovery fund, a Verona ci si attende una spinta per la ripartenza del sistema economico e dei suoi enti. Se guardiamo al Veneto orientale, la Pedemontana sta dando un grande impulso, mentre sul nostro territorio al di là della Tav, c’è bisogno di sostenere gli enti economici dove il Recovery pare non arrivi, in particolare per Fiera, Fondazione lirica e aeroporto Catullo. La Regione come può incidere per sostenere il rilancio?

La Pedemontana nasce negli anni 90 come progetto, il cantiere nel 2012 e va a servire una parte del territorio veneto sprovvista di viabilità, migliorando le connessioni anche con il territorio veronese. Verona merita ovviamente attenzione e la sua Fiera insieme a tutto il sistema che comprende Emilia Romagna e Lombardia deve avere sostegno dal Recovery. Alla Fiera, che merita applausi per aver inaugurato Motor Bike Expo, non possiamo rinunciare né tantomeno possiamo rischiare che venga divorata da qualcun altro. Per questo abbiamo aderito all’aumento di capitale per la nostra quota ma qualora ci fosse necessità, Veneto sviluppo c’è.

L’aeroporto è nelle stesse condizioni...

Per l’aeroporto, è stato giusto aver sottoscritto l’aumento di capitale e ci saranno 68 milioni di euro per la nuova aerostazione. Non entro nelle logiche societarie di cui ho massimo rispetto, ma se esiste il Catullo a Verona è perché ha ragione di esistere, Verona non è un aeroporto di troppo come in altri casi in Italia, il Catullo non può non esserci. E’ un grande elemento di promozione economica, turistica ed è una porta verso nord. Deve essere un aeroporto con la sua dignità, importante e rispettato; la sua non deve essere la prospettiva di un hub di scarto, di risulta. E’ al servizio di un’area molto vasta, che prende parte della Lombardia, parte del Veneto e il Trentino Alto Adige. Ha davanti un futuro glorioso e penso che l’identità veronese vada difesa, perché Verona fa fare bella figura al Veneto. Noi ci siamo, quello che possiamo investire lo investiamo. Abbiamo buone prospettive, non ho visioni pessimistiche

Presidente, la pandemia ha visto un tentativo da parte dello Stato di centralizzare di nuovo il sistema nazionale rispetto alle Regioni. E la sua autonomia?

Mi lasci dire che se il centralismo romano è rappresentato dal pasticcio di AstraZeneca, ben vengano le scelte delle Regioni. Ci siamo arrangiati per i respiratori, per le mascherine, per i tamponi con un’efficienza che Roma se la sogna... Ma Roma sarebbe stata in grado di fare quello che ha fatto il Veneto? Ma non ci credo neanche morto. Si vuole portare la sanità a Roma? Allora chiedo che i veneti si esprimano: facciamo un referendum e vediamo se i veneti vogliono essere governati nella sanità da un ufficio romano o da qualcuno vicino a cui possono suonare il campanello. La battaglia per l’autonomia è già ripresa al 100 per cento.

Berlusconi dice che la pandemia porterà anche a un cambio nel sistema dei partiti e secondo lui entro 2023 si riuscirà a costruire il partito unico con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Lei presidente, che il suo partito unico se l’è già fatto visto che governa la Regione con Lega e Lista Zaia, come vede questa prospettiva?

Il centrodestra lo vedo ben piazzato, se si andasse a votare ora, andrebbe al governo. Dopo di che, questi progetti di unificazione e di condivisione di percorsi sono ancora ai primordi. Sono realtà diverse che se si mettono assieme portano con sè identità diverse che poi devono collimare ed essere condivise, oppure va garantito che le diverse identità abbiano possibilità di espressione. Ma mi pare un progetto molto in erba, vedremo che evoluzione ci sarà. La politica ci ha abituati a cambi repentini di scenari e vedremo da qui al voto cosa accadrà. Per esempio Draghi farà il presidente della Repubblica o, invece, come io credo, Mattarella resterà ancora?

A Verona si voterà e a proposito della Meloni, il sindaco Sboarina che ha sempre avuto un rapporto diretto con lei e la Lega è passato con Fratelli d’Italia. Lei è rimasto sorpreso? C’è competizione con la Lega?

Io l’ho saputo dai giornali ma questo non cambia il mio rapporto con il sindaco Sboarina perché i miei rapporti con i sindaci non dipendono dalla tessera politica. Sarà poi la Lega di Verona decidere cosa fare al momento delle elezioni, con chi stare e come.

Lei da grande comunque farà ancora il governatore...

Al momento non vedo altre soluzioni romane, sono utopie. Il mio pensiero è per il Veneto e per portare qui l’autonomia: 2 milioni 273mila veneti hanno votato per il sì. Ci devo riuscire.

