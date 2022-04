«Pronti alla guerra in Ucraina». Sequestrati pistole e fucili a tre foreign fighters vicentini

Erano pronti per andare a combattere in Ucraina. Chi nelle fila della legione straniera di difesa creata dal ministero di Kiev, chi nei ranghi delle formazioni paramilitari al fianco dell’esercito russo. La questura ha sequestrato armi e munizioni, detenute regolarmente, a tre vicentini considerati degli aspiranti foreign fighters. Lo stesso provvedimento amministrativo è scattato anche a carico di un cittadino ucraino, residente da diversi anni nella provincia berica. Le misure sono state adottate nell’ambito di un’indagine ancora in corso portata avanti da Digos e polizia postale, sulla quale vige il massimo riserbo, che potrebbe coinvolgere un numero più ampio di persone.

Le bocche sono cucite. Secondo quanto è stato comunque possibile ricostruire, i sequestri sono scattati nelle scorse settimane. I detective della Digos e gli agenti della polizia postale sarebbero risaliti all’identità dei tre aspiranti foreign fighters (e del cittadino ucraino) monitorando diversi social network e applicazioni di messaggistica istantanea, soprattutto Telegram. Qui si sarebbero imbattuti in chat e post nei quali i soggetti colpiti dai provvedimenti annunciavano le loro intenzioni di partecipare al conflitto in corso. Gli investigatori starebbero inoltre svolgendo una serie di attività tradizionali “sul campo” per raccogliere ulteriori elementi, alcuni dei quali sarebbero già stati inseriti in una relazione messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In base ai risultati dell’attività investigativa, la questura ha disposto la revoca del porto d’armi a carico dei tre vicentini e del cittadino ucraino (per uso sportivo, per caccia o per difesa personale) per decadenza dei requisiti. A quel punto, i poliziotti si sono presentati nelle abitazioni dei destinatari dei provvedimenti per sequestrare alcune pistole e diversi fucili. Al momento, non è possibile sapere se siano stati presentati ricorsi contro le misure.

Sempre secondo ciò che è stato possibile ricostruire, due degli aspiranti foreign fighters vicentini volevano imbracciare le armi per aiutare le truppe di Mosca, mentre pare che il terzo abbia sposato la causa ucraina durante la raccolta di aiuti umanitari. Da qui sarebbe nata l’intenzione di portare generi di prima necessità e vestiti in Ucraina per poi fermarsi a combattere contro gli invasori. Una recente nota diramata dal ministero degli esteri italiano ha sottolineato che «combattere in Ucraina è reato». La Farnesina, rivolgendosi proprio agli aspiranti foreing fighters italiani, ha inoltre aggiunto che «tali condotte possono essere penalmente rilevanti». Sembra che non sia il caso dei tre vicentini colpiti dai sequestri, che, alla luce dei provvedimenti, avrebbero desistito dalle proprie intenzioni di arruolarsi.

Ma chi sono i tre aspiranti combattenti “bloccati” dalla questura? Hanno tra i 25 e i 35 anni, sono incensurati, abitano in provincia e lavorano come dipendenti di aziende private. Solamente uno di loro vanta una militanza attiva all’interno di Forza nuova, ma risalente a diversi anni fa. Un altro aveva invece attirato l’attenzione della Digos di recente per le sue posizioni contro il green pass. Il terzo, infine, non era mai stato segnalato prima.