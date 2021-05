Progetto per educare fin da piccoli ad andare in montagna: «Troppi interventi per superficialità»

Grazie al sostegno del 5x1000, cui si è poi aggiunto il contributo di Karpos, due anni fa è partito il progetto Una montagna di sicurezza del Soccorso Alpino del Veneto.

I destinatari sono tutti i frequentatori delle montagne venete, in special modo i bambini e i ragazzi. Sono consigli di base e buon senso, provenienti anche dagli esempi tratti dagli interventi portati termine.

Per gli adulti brochure cartacee con i suggerimenti per inverno ed estate; per i bambini delle scuole primarie le piccole regole estate/inverno e un corto di animazione; per i ragazzi delle medie e superiori, due corti di animazione per estate e inverno.

Inserite parole come Artva, pala, sonda e gradi del rischio valanga, in modo che inizino a sentirne parlare fin da piccoli.

«In questo ultimo anno gli interventi di soccorso sono aumentati in modo esponenziale, sicuramente dopo il ‘liberi tutti’ seguito ai lunghi periodi di lockdown», sottolinea il presidente del Soccorso alpino e speleologico Rodolfo Selenati, «spesso molti di questi interventi sono dovuti alla scarsa preparazione, alla superficialità o all'inadeguatezza dell'equipaggiamento».