Vicenza, Renzo Rosso: «Forse è il momento di lasciare. Squadra senza c...»

«Forse è arrivato il momento di uscire da quest'avventura...». Dopo la sconfitta del Vicenza sul campo della Pro Patria, la terza consecutiva, Renzo Rosso sbotta e lo fa a modo suo. Sono le 18.40 quando il patron biancorosso decide di pubblicare un commento sul profilo Instagram ufficiale del LR Vicenza. Uno sfogo dettato dalla rabbia del momento? Una minaccia? Una decisione maturata dopo l'ennesima, cocente, delusione?

Il post di Rosso sui social

Quel che è certo è che Rosso ha usato toni decisamente forti nei confronti dei giocatori biancorossi. Questo il commento postato da mister Diesel. «Forse è arrivato il momento di uscire da quest'avventura... Sono arrivato pieno di entusiasmo... Ho messo amore... Passione... Entusiasmo... Professionalità... Investimenti... Purtroppo tutto questo non è servito... Ogni domenica rischio l'infarto... Non posso più perdere le cose più care per colpa di una squadra irresponsabile senza coglio ni... Anche se sulla carta forse la più forte del campionato... Chiedo scusa ai tifosi... Ho dato credetemi il massimo che potevo... Sono totalmente allineato con voi... Con me o senza di me...»