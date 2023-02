Primo ciak per corto realizzato in collaborazione con Polizia

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Continua per il secondo anno la collaborazione tra la rassegna Cortinametraggio e la Polizia di Stato, che patrocina la manifestazione: sono cominciate nella Capitale le riprese di Segni molto particolari, film breve diretto e interpretato da Alessandro Parrello e prodotto dalla West 46TH Films assieme alla presidente di Cortinametraggio Maddalena Mayneri e all'attore Roberto Ciufoli. L'opera, realizzata in collaborazione con la Polizia e scritta a quattro mani da Parrello e Ciufoli, sarà proiettata ufficialmente in anteprima a marzo durante la 18/a edizione di Cortinametraggio (www.cortinametraggio.it), prima di essere presentata nei festival nazionali e internazionali e approdare sulle piattaforme di streaming. Le riprese dureranno quattro giorni e saranno realizzate nel Commissariato XV Distretto Ponte Milvio e nella piscina olimpionica delle Fiamme Oro - il gruppo sportivo della Polizia di Stato - nel Centro sportivo Polizia di Stato Tor di Quinto, anche con alcune riprese subacquee. Protagonista l'attrice Federica De Benedittis, che interpreta un'atleta non vedente delle Fiamme Oro: nel cast - oltre alla partecipazione straordinaria di Massimo Wertmüller e Lidia Vitale - Daniela Morozzi, Roberto Ciufoli, Niccolò Gentili e Simone Colombari. "Tutto è nato da una telefonata con Maddalena e fin da subito non ho avuto dubbi - racconta Parrello - sono entusiasta di lavorare a questo progetto e di tornare a Cortina, per cui ho realizzato dei video in realtà virtuale, ma soprattutto a Cortinametraggio, dove nel 2021 abbiamo vinto con Nikola Tesla - The Man from the Future. Abbiamo scelto di raccontare in chiave autoironica la disabilità attraverso la storia di un'atleta non vedente che, inclusa nelle forze dell'ordine come agente tecnico, risolve un caso dimostrando che ognuno di noi può raggiungere i propri sogni e realizzare, in base alle proprie attitudini e capacità, delle grandi cose". (ANSA).