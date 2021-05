Prima litiga con la convivente poi accoltella un suo amico

Un uomo barricato in casa armato di coltello, un inquilino minacciato perché non aprisse alle forze dell’ordine, un conoscente che si arrampica sul balcone e viene accoltellato a una gamba dall’esagitato che poi tenta la fuga ma è subito fermato dalla polizia. Un quadro allarmante.

È una vicenda ancora tutta da ricostruire quella avvenuta ieri mattina a San Giuseppe di Cassola (Vicenza) in via Calibri che al momento vede solo due punti certi: un uomo è stato accoltellato e il suo aggressore è stato portato in commissariato dove resta trattenuto in attesa che venga definita la sua posizione.

Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, tutto è iniziato verso le 11, quando una giovane avrebbe chiamato il 113 chiedendo aiuto. Dentro un appartamento al primo piano c’era un marocchino, sulla trentina, conosciuto agli archivi di polizia. La sua coinquilina lo aveva cacciato di casa la notte precedente dopo un acceso diverbio. Il nordafricano ha chiesto ospitalità a un vicino di casa e gli avrebbe impedito di aprire agli agenti giunti per controllare. A un certo punto, un conoscente della giovane si è arrampicato sul balcone per entrare nell’appartamento del marocchino armato. Tra i due sarebbe nata una colluttazione sfociata nell'accoltellamento.