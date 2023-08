Prefetto Venezia, 'percezione sicurezza non corrisponde ai dati' Di Bari in visita alle sale operative delle forze dell'ordine

(ANSA) - VENEZIA, 15 AGO - "I livelli di sicurezza sono adeguati ma dobbiamo far fronte alla percezione di sicurezza, che oggi non corrisponde all'oggettività dei dati. Questo è un tema che dobbiamo affrontare seriamente perché basta un evento per creare nella popolazione condizioni di insicurezza". Lo ha detto il Prefetto di Venezia, Michele Di Bari, che ha incontrato stamani i vertici delle forze dell'ordine cittadine in Piazza Ferretto, a Mestre, in occasione del Ferragosto. Di Bari in precedenza aveva visitato le sale operative delle forze dell'ordine e della polizia locale, dislocate nella città lagunare. "Credo che il primo compito e dovere di un prefetto - ha detto Di Bari - sia quello di ringraziare gli uomini e le donne in divisa impegnati ogni giorno a garantire l'ordinato e sereno svolgimento della vita sociale"; ha inoltre sottolineato la necessità di accompagnare alle attività di contrasto alla criminalità quelle di supporto sociale. "I sindaci e la loro determinazione sono un baluardo essenziale - ha detto il prefetto -. La collaborazione istituzionale concorre alla tutela e al controllo del territorio, è un valore aggiunto rispetto alla nostra attività quotidiana". (ANSA).