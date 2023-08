Monte Cornetto, escursionista precipita per 80 metri e muore

La vittima è caduta questa mattina sulla forcella a quota 1.825 metri, da uno dei sentieri che portano in vetta

Tragedia sul monte Cornetto, nella zona di confine fra Vicentino e Trentino, non distante dal Carega: è morto un escursionista dopo essere precipitato per almeno 80 metri. La vittima è caduta questa mattina sulla forcella a quota 1.825 metri, da uno dei sentieri che portano in vetta.

Allertati il Soccorso alpino di Schio e l'elisoccorso di Padova per l'operazione impegnativa del recupero del corpo precipitato in un dirupo.

La salma ricomposta e imbarellata è stata trasportata al rifugio Balasso per essere affidata al carro funebre.