Precipita per oltre 100 metri, muore istruttore di deltaplano. Illesa la sua allieva

Tragedia sul Monte Grappa: un istruttore 52enne di deltaplano biposto precipita poco dopo il decollo nei boschi sottostanti la rampa, dopo un volo di oltre 100 metri. L'allieva, compagna di volo, assiste alla caduta impotente ma riesce a planare tra i rami di un albero, fortunatamente senza gravi conseguenze per lei.

La vittima, un pilota di deltaplano originario del Padovano, è precipitata ieri nel primo pomeriggio, scomparendo tra i rovi sottostanti Col del Puppolo a Borso del Grappa. Le ragioni della tragedia sono ancora ignote. L'allieva, originaria di Trieste, a bordo del biposto, è riuscita invece a planare a qualche centinaio di metri di distanza, riportando alcune lesioni.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, gli operatori del Cnas Pedemontana e del Suem di Crespano, hanno impiegato diverse ore per individuare e recuperare, nel tardo pomeriggio, il corpo del pilota, ormai senza vita caduto in un'area impervia e impegnativa. La salma è stata imbarellata e recuperata con un elicottero tramite verricello. La donna ferita, invece, è stata raggiunta dagli operatori dell'elisoccorso e trasportata all'ospedale di Castelfranco.

Le indagini e la ricostruzione dell'incidente è affidata ai carabinieri.