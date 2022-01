Precipita dal poggiolo: muore un giovane padre

È una tragedia che lascia attoniti quella che il giorno di Capodanno ha colpito una famiglia maranese, nel Vicentino: Manuel Busato, operaio 45enne padre di una bimba di un anno e in attesa del secondogenito, è morto dopo essere precipitato dal primo piano della sua abitazione in via Matteotti.

Il dramma si è verificato alle 17 quando l'uomo, che soffriva di diabete, è stato colto improvvisamente da una crisi ipoglicemica mentre si trovava con la compagna Eleonora Pretto. Una circostanza in cui sarebbe entrato in uno stato confusionale e dopo aver aperto la portafinestra per uscire sul terrazzo avrebbe perso l'equilibrio precipitando al suolo.

Un volo di alcuni metri che gli è risultato fatale: a nulla, infatti, è servito l'intervento di un'ambulanza del Suem partita dall'ospedale di Santorso. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Busato.

Manuel Busato era molto conosciuto in paese, anche per i molti anni passati a giocare nella squadra di calcio a 5 “Silva Marano”. In tanti lo ricordano come una persona solare, un padre amorevole e un gran lavoratore il cui impegno veniva apprezzato e riconosciuto nell'azienda “Esse2”,con sede nella zona industriale di Molina, dove lavorava come operaio.