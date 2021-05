Positivi e ricoveri in calo, ma l'indice Rt rischia di riportare il Veneto in arancione

Dopo l'annuncio dell'assessore Lanzarin (oggi in conferenza stampa al posto di Zaia), timori per il rischio di ritorno in zona arancione dopo poche settimane in zona gialla.

Anche se gli attuali positivi e i ricoveri sono in calo, l'indice RT è risalito a 0,95. A 1 scatta l'arancione.

L'indice Rt indica quante persone possono essere contagiate da una sola persona in media e in un certo periodo di tempo.

La decisione verrà presa domani, come ogni venerdì, dalla cabina di regia del ministero della Sanità.

Migliori invece i parametri veneti relativi all’incidenza dei casi Covid nella popolazione, 97 ogni 100.000 abitanti, e soprattutto quelli dell’occupazione ospedaliera, pari al 15%, sia per le aree non critiche degli ospedali, sia per le terapie intensive.