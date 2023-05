Posata pietra per nuovo ponte nel Veronese

(ANSA) - DOLCE, 08 MAG - Si è svolta, con il supporto del presidente del Veneto, Luca Zaia, e la presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti, la cerimonia di posa della prima pietra di un'opera strategica come l'abbattimento del vecchio ponte di Dolcè, in provincia di Verona. "Anche in questo caso - ha detto Zaia, assente all'evento per un'indisposizione - siamo riusciti a far prevalere la concretezza del fare rispetto a una situazione che si era via via ingarbugliata nelle maglie sempre strette della burocrazia. Con questo intervento si risolveranno importanti criticità con l'abbattimento del vecchio ponte di Dolcè, la realizzazione di uno nuovo e di opere viabilistiche collegate". L'opera costerà 10,5 milioni di euro, 7,5 dei quali ottenuti dal fondo per le aree di confine. La prima pietra dei lavori, che dovrebbero concludersi a fine 2025, è stata posata da De Berti, che ha sottolineato la "grande sinergia tra i Comuni Brentino Belluno e Dolce', la Provincia di Trento, la Provincia di Verona, la Regione Veneto e Veneto Strade; alla fine ne è uscita un'opera storica per il nostro territorio". (ANSA).