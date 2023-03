Porti: Chioggia integrato nel Sistema Portuale Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 01 MAR - Il porto di Chioggia (Venezia) risulta definitivamente integrato nel Sistema Portuale Veneto con l'inclusione di 11 fabbricati siti presso lo Scalo di Val da Rio nel demanio marittimo-portuale sotto la gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale. L'iter, avviato nel 2018 con la delimitazione delle aree portuali presso lo scalo di Val da Rio, ha portato oggi all'inclusione, fra le proprietà di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale di 11 fabbricati con superficie variabile dai 10.000 ai 200 mq. Più in particolare si tratta di 4 fabbricati adibiti a palazzine per uffici e servizi e di 7 magazzini già in uso da parte dei terminal portuali che operano nello scalo, complessivamente valorizzati sotto il profilo demaniale. (ANSA).