Pnrr: accordo in aiuto amministrazioni locali del veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - Per assistere le amministrazioni locali veneziane nel monitoraggio e rendicontazione dei progetti legati al Pnrr è stato siglato un accordo tra il Prefetto di Venezia Michele Di Bari e la direttrice della Ragioneria territoriale dello Stato Maria Brogna. L'accordo nasce da quanto stabilito a livello nazionale tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle finanze. Il presidio veneziano sarà composto da personale della prefettura e della Ragioneria dello Stato. Il personale si occuperà, in particolare, di verifiche amministrative-contabili e in materia di contrasto alle frodi, divieto di doppio finanziamento nonché di controlli relativi agli adempimenti antimafia per il contrasto agli eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Un tavolo tecnico di coordinamento seguirà le attività riunendosi periodicamente per esaminare il lavoro svolto e le eventuali criticità riscontrate. (ANSA).