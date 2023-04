Valanga in Norvegia, morto anche l'altro alpinista vicentino

Non ce l’ha fatta, Pietro De Bernardini, lo studente di Isola Vicentina rimasto coinvolto nella valanga in Norvegia sul massiccio di Kavringtinden. Il giovane, che aveva 25 anni, è spirato stamattina (venerdì 7 aprile) nell’ospedale norvegese di Tromsø, dove si trovava ricoverato dal giorno dell’incidente. Sconvolti dal dolore i genitori, che avevano raggiunto il figlio per potergli stare vicino e che avevano sperato fino all’ultimo in una sua ripresa, il fratello Nicola e tutti i familiari.

Dal giorno della valanga, De Bernardini, che aveva ricevuto una botta alla testa, era stato mantenuto sotto sedazione dai medici; nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico e gli operatori sanitari erano in attesa di capire come avrebbe reagito all’operazione. Purtroppo, stamattina la situazione è precipitata e alla fine il suo cuore ha smesso di battere.

Dopo la laurea in ingegneria matematica al Policlinico di Milano, De Bernardini si era trasferito in Olanda, a Delft, dove stava per completare la laurea magistrale in statistica alla locale università tecnica. Al momento dell’incidente si trovava in Norvegia per una vacanza. Salgono così a due le vittime vicentine della valanga sul picco Kavringtinden: nell’incidente è morto anche Matteo Cazzola, 35 anni, di Vicenza.