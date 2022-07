Piano rifiuti, approvato l'aggiornamento: «Entro il 2030 abbandono totale del ricorso alla discarica»

In Commissione consiliare, oggi, è stato approvato l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali dopo la conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione d'Incidenza Ambientale. «Con questo Piano, che guarda al 2030 – spiega l’Assessore regionale all’Ambiente -, si prosegue in continuità con il piano vigente, che conferma l’ottimo lavoro del Veneto in materia».

«Il nostro obiettivo prioritario, contenuto nel Piano - prosegue l'Assessore -, è consolidare ulteriormente i risultati sin qui ottenuti senza la necessità di aprire nessuna nuova discarica, nemmeno in ampliamento, nessun ulteriore termovalorizzatore e nessun incremento di potenzialità degli stessi rispetto a quanto già autorizzato oggi. Entro il 2030 vogliamo arrivare al totale abbandono del ricorso alla discarica». «Un modello, il nostro, che è fonte di ispirazione per molte altre realtà, - conclude l'Assessore - come certificano realtà terze quali Legambiente e che ci ha portato anche a ricevere il plauso del Ministero della Transizione Ecologica per il metodo di aggiornamento adottato, che ha visto un’altissima concertazione con il territorio».

«E’ un ottimo segnale che dimostra l’importante e costante lavoro del Veneto. La nostra regione, infatti, lo rammento, è al primo posto in classifica per la raccolta differenziata: garantisce un servizio ottimale nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti ad un costo per i suoi cittadini nettamente inferiore rispetto a quello che devono affrontare i cittadini del resto d’Italia». Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto dimostra soddisfazione per l’approvazione del nuovo Piano sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali. «Il recente rapporto prodotto dall’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di ARPAV – ha sottolineato il Presidente – evidenzia come stiamo andando nella direzione giusta in fatto di politiche di gestione dei rifiuti, sia per la raccolta differenziata dove il Veneto è al primo posto sia per il rifiuto indifferenziato, dove più di 400 comuni sono riusciti a raggiungere l’obiettivo del Piano regionale che prevede lo smaltimento inferiore a 100 Kg/abitante/annuo. Oltre ad aver centrato questo importante proposito, come al solito, noi veneti non ci fermiamo qui perché siamo abituati a gettare il cuore oltre l’ostacolo: ed ecco che il prossimo nuovo obiettivo sarà quello di puntare allo smaltimento di rifiuto indifferenziato a 80 Kg/abitante/annuo». «Rinnovo i miei ringraziamenti, a quanti, in ambito regionale, – ha concluso il Presidente – lavorano costantemente e con dedizione anche su questo fronte dell’ambiente e della sua salvaguardia che va a garanzia della salute pubblica di oggi e di domani, regalando un futuro più verde ai nostri giovani».