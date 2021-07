Pestato a sangue dopo aver tentato di sedare una rissa: denunciati sei giovanissimi, due sono minorenni

Sono stati individuati e denunciati i responsabili del brutale pestaggio di un 55enne di Santorso (Vicenza)avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Schio (Vicenza). Sono sei giovanissimi, di cui due minorenni, tutti già noti alle forze dell'ordine. Come riporta Il Giornale di Vicenza, si tratta di : S.F., 19 anni scledense; A.Y., 19 anni scledense; C.A.R., 18 anni scledense; L.E.M., 19 anni valligiano; e due 17enni scledensi.

Secondo quanto ricostruito pare che l'uomo avesse notato una rissa che si stava sviluppando vicino alle giostre, presenti in piazzale Pubblici spettacoli, che in quel momento erano però già inattive. Pur non conoscendo nessuno dei ragazzi, è intervenuto per far da paciere e quietare gli animi, ottenendo esattamente l'effetto contrario. «Cosa vuoi da noi?» è stata la reazione, prima che il gruppo, a forza di pugni, lo facesse cadere sull'asfalto vicino al semaforo di via Cementi, fra le giostre e la sala giochi vicina. Una volta a terra, è stato raggiunto da calci al volto e alla schiena. Poi gli aggressori sono fuggiti, prima dell'arrivo dei carabinieri.

I militari, dopo aver raccolto diverse testimonianze e aver analizzato i filmati di videosorveglianza rinvenuti nelle vicinanze, hanno raccolto gravi e concordanti indizi di reità nei confronti dei sei ragazzi. Tutti sono stati denunciati per rissa aggravata, lesioni personali aggravate in concorso e omissione di soccorso.

Il 55enne si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza.