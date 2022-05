Un giovane di 28 anni, B.C., residente ad Agugliaro, è morto la scorsa notte in un incidente avvenuto a Vo', in provincia di Padova, lungo la strada dei Colli, in via Marconi.

Il ragazzo, di origini romene, forse a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo della sua Alfa Romeo finendo contro un albero. È deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto la polizia stradale di Padova.