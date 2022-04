Perde il controllo dell'auto che si ribalta: muore una 24enne

Tragico incidente mortale nella tarda serata di mercoledì 13 aprile in provincia di Rovigo. A perdere la vita una ragazza di 24 anni, Diana Galicaj, di origini albanesi ma residente a Badia Polesine. Lo schianto è avvenuto attorno alle 22 a Castelmassa.

La giovane stava percorrendo via Gavioli a bordo di una Volskwagen Lupo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che è finita rovesciata su un fianco a ridosso di un’abitazione. I vigili del fuoco, arrivati da Castelmassa, hanno alzato l'utilitaria, riuscendo a sfilare la 24enne, rimasta parzialmente schiacciata dall’auto. La giovane è stata subito soccorsa dal personale del Suem 118. Purtroppo però, nonostante le cure, il medico ha dovuto dichiararne la morte.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo cica tre ore.