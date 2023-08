Per The Hollywood Reporter Fremantle è produttore dell'anno Riconoscimento verrà consegnato a Venezia

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Fremantle nominato produttore internazionale dell'anno da The Hollywood Reporter. Con una rete globale di produttori di nicchia — Element Pictures (Poor Things), The Apartment (Priscilla), Wildside (L'amica geniale) — e accordi con artisti del calibro di Angelina Jolie, Edward Berger e Michael Winterbottom, Fremantle è diventato il produttore indipendente più interessante e innovativo al di fuori degli Stati Uniti per The Hollywood Reporter. Il premio viene assegnato ogni anno a un produttore indipendente al di fuori degli Stati Uniti che THR giudica la società più entusiasmante e innovativa dell'anno. THR consegnerà il premio Produttore dell'anno 2023 ad Andrea Scrosati, COO del gruppo e CEO dell'Europa continentale, e Christian Vesper, CEO di Global Drama, durante un evento di gala alla Mostra del cinema di Venezia il 3 settembre. Con una rete globale di quasi 50 aziende - che vanno dal colosso tedesco UFA (Deutschland '83) al gruppo televisivo italiano Lux Vide (Medici di Netflix) all'israeliano Abot Hameiri (Shtisel) e Passenger di Richard Brown (True Detective) - e ricavi superiori a 2,5 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro) l'anno scorso, Fremantle è uno dei più grandi gruppi indipendenti internazionali in circolazione. (ANSA).