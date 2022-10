Per le Giornate Fai aperte le Procuratie Vecchie a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 12 OTT - La Casa di The Human Safety Net, al terzo piano delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia, è uno dei luoghi speciali scelti a Venezia dal Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano)per le Giornate Fai d'Autunno, giunte alla loro undicesima edizione, che si terranno sabato 15 e domenica 16 ottobre. Questo grande evento di piazza, dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese è animato e promosso dai Gruppi Fai Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi Fai, i Gruppi Fai Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia. Gli spazi delle Procuratie Vecchie saranno accessibili dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Ultimo ingresso alle ore 17:30. Non è necessaria la prenotazione.I visitatori potranno accedere gratuitamente al terzo piano delle Procuratie, sede della fondazione The Human Safety Net, alla scoperta dell'architettura storica di un palazzo iconico chiuso al pubblico per 500 anni, e ora accessibile grazie al progetto di restauro e rinnovamento firmato da Sir David Chipperfield. I volontari del Fai accompagneranno i visitatori in spazi usualmente non accessibili, come le terrazze, che offrono una panoramica inedita su Venezia (ANSA).