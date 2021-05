Per le forze dell'ordine esenzione del pagamento del ticket da codice bianco

La giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera con cui dispone l’esenzione dal pagamento del ticket relativo alle prestazioni di Pronto Soccorso con codice bianco erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito dalle Forze dell’Ordine, estendendo l’esenzione anche alle successive prestazioni legate all’infortunio. Il provvedimento chiarisce e precisa quanto già previsto in base alla delibera n. 383/2013, per il quale era emersa una difformità legata al fatto che fossero o meno esenti da rimborso anche le prestazioni (diagnostiche, di laboratorio, strumentali e terapeutiche) erogate come conseguenza dell’infortunio e per tutta la sua durata.

“Si tratta di un riconoscimento doveroso per le Forze dell’Ordine che possono così avere una tutela rispetto al loro lavoro”, sottolinea il presidente Zaia. “Oggi la richiesta è diventata una delibera”. La delibera puntualizza i termini dell’esenzione per definire un’applicazione uniforme all’interno delle strutture del servizio sanitario regionale. Destinatari del provvedimento sono gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa Inail.