Pensionato fatto a pezzi e gettato nel fiume, arrestata la moglie: «L'ho ucciso con l'accetta in bagno»

I carabinieri hanno arrestato la moglie di Shefki Kurti, il pensionato albanese di 72 anni residente a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, il cui corpo tagliato a pezzi era stato recuperato nelle acque dell’Adigetto, nei pressi di Villanova del Ghebbo, sempre in Polesine. I pezzi di corpo, a eccezione del cranio dell’uomo, erano stati chiusi in alcuni sacchi per l’immondizia e ripescati, tra il 28 e 30 luglio scorsi.

Alla misura si è arrivati dopo le indagini, dirette dalla Procura di Rovigo e condotte dai carabinieri, che hanno consentito di raccogliere elementi di colpevolezza nei confronti della donna accusata di omicidio aggravato e distruzione e soppressione di cadavere del marito. Da giorni le indagini si erano concentrate sulla famiglia della vittima albanese, in particolare sulla moglie che era stata l’ultima a vederlo. È stato un ulteriore sopralluogo effettuato dai carabinieri del Ris di Parma all’interno dell’abitazione della vittima che ha permesso di individuare importanti tracce di sangue che hanno incastrato la donna.

La donna, 68 anni, nel corso di un interrogatorio è crollata e ha ammesso di aver ucciso il consorte con un’accetta, all’interno della loro abitazione, di averne poi smembrato il corpo nel bagno, di averne raccolte le parti in sacchetti della spazzatura che ha infine gettato nel fiume Adigetto, distante poche centinaia di metri dalla sua abitazione. La donna ha anche fornito indicazioni che hanno consentito il recupero, sempre nelle acque fiume Adigetto degli strumenti utilizzati per commettere i reati. La donna è ora detenuta in una struttura sanitaria di Rovigo.