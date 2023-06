Pellegrini in coda alla Basilica del Santo di Padova

(ANSA) - PADOVA, 03 GIU - Grande affluenza di fedeli oggi alla Basilica di Sant'Antonio, a Padova, per il primo sabato di Tredicina, i 13 giorni di preparazione alla festa del Beato che ha luogo, appunto, il 13 giugno. Già da ieri la giornata festiva aveva portato nel santuario pellegrini da ogni dove: gruppi dalla Croazia (in 300), dalla Polonia, dalla Slovenia - e nei giorni scorsi da Ungheria, Francia e Spagna - e poi devoti anche in pellegrinaggio privato che sono giunti da molte regioni d'Italia oltre che dall'estero. Da ieri le prime code per accedere alla tomba del Santo, sin dall'ingresso della navata laterale; e poi code per sfilare dinanzi alle reliquie. Il contapersone apposto al termine del corridoio alle ore 19 di ieri aveva conteggiato 3.227 passaggi. Anche oggi moltissimi devoti sin dalle prime ore del mattino, co un'unica lunga coda dall'ingresso sino alla tomba e poi alla cappella del tesoro che resterà aperta con orario continuato fino alle 19. A mezzogiorno era già stato registrato un migliaio di passaggi. (ANSA).