Pd: Letta, il dopo Zaia arriverà e noi saremo protagonisti

(ANSA) - PADOVA, 15 GEN - "Non possiamo essere marginali in Veneto se vogliamo ambire a essere una guida a livello nazionale, per la potenza culturale, economica e per il ruolo sociale che ha il Veneto". L'ha detto il segretario nazionale del Pd Enrico Letta in videoconferenza con l'assemblea regionale del partito nel corso della quale è stato eletto Andrea Martella segretario regionale. "Il dopo Zaia arriverà in Veneto e avrà il Pd come protagonista" ha concluso. (ANSA).